フローラＳで重賞初制覇を飾ったラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が、次走は優先出走権を獲得したオークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目指す。サンデーサラブレッドクラブが２９日、ホームページで発表した。同馬はダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝との初コンビで、オークストライアルを勝利。上がり最速タイの３２秒８の脚を繰り出し、２勝目を挙げた。２９