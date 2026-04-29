早稲田大学競技スポーツセンターは、「株式会社メガテック」と「小島プレス工業株式会社」、「株式会社ファーストパートナーズ」の３社が早大米式蹴球部（アメリカンフットボール、愛称：ＢＩＧＢＥＡＲＳ）のスポンサーとして、ユニホームにロゴを掲示することを発表した。メガテックは右胸、小島プレス工業は左胸、ファーストパートナーズは左袖にそれぞれのロゴが掲出、関東学生アメリカンフットボール連盟(ＫＣＦＡ)主催秋