ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が再びホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）に並んだ。２８日（日本時間２９日）敵地レンジャーズ戦で２点リードの９回に４番手右腕・ウィンの９６・２マイル（約１５４・８キロ）の直球をとらえた。打球速度１１２・７マイル（約１８１・４キロ）、打球角度３６度の完璧な当たりはグングン伸びると左翼席上段へと突き刺さった。背番号９９の一発にレンジャーズファンで埋