◆米大リーグドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発マウンドに上がり、６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくったが、打線の援護に恵まれず