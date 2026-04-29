【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲（てらしま・きさき）が4月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」美女、ベンチに腰掛けほっそり脚伸ばす姿◆寺島季咲、ショーパンコーデ姿公開寺島は「ネモフィラみつけた わたしもお花畑に行きたいです」とつ