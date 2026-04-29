【モデルプレス＝2026/04/29】インフルエンサーのすなずりかりんが4月28日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを身に着けた韓国でのショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳の抜群スタイル「海に映える写真」◆すなずりかりん、韓国でのミニワンピースショット公開すなずりは「釜山の海めっちゃ綺麗だったな」とつづり、韓国・釜山での写真を投稿。海辺で日差しを手で遮るような姿で、白の