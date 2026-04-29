【モデルプレス＝2026/04/29】乃木坂46の弓木奈於が4月28日、自身のInstagramを更新。お出かけ先でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】27歳乃木坂46「可愛すぎます」ブラウン統一コーデ◆弓木奈於、ショート丈パンツから美脚スラリ弓木は「デジカメ持って行ったのに、メモリーカード忘れたので母親が携帯で撮ってくれました」とつづり、写真を複数枚投稿。チェック柄シャツにショート丈パンツとブラウンで統一されたコー