【モデルプレス＝2026/04/29】女優の上戸彩が29日、都内で行われた映画「SAKAMOTO DAYS」初日舞台挨拶に、Snow Manの目黒蓮、高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督とともに登壇。目黒との久々の対面に本音を明かした。【写真】40歳国民的女優が緊張した目黒蓮のスマートビジュアル◆上戸彩、スマートな目黒蓮に緊張目黒演じる推定140kgのふくよかな坂本との共演シーンが多かった上戸は「いつもぽっちゃりしていた