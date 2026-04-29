29日午前1時半ごろ、群馬県渋川市の国道上で61歳の男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、29日午前1時半ごろ、群馬県渋川市の国道上で「バイクと男性が倒れていて男性をひいた車が逃走した」と目撃者から110番通報がありました。バイクの近くに倒れていたのは、高崎市に住む野口正己さんで、意識のない状態で病院に搬送されましたが、その後、