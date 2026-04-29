テレビ東京で29日午後6時25分から『一流が目撃！大谷翔平サッカーW杯衝撃の瞬間ランキング〜本人と見直したら新発見SP〜』を放送する。テレ東で放送してきた『一流が目撃シリーズ』の第5弾で、今回も番組スタッフが日本全国を飛び回り、一流アスリート総勢196人にガチ取材。スポーツ史に刻まれる人間離れした超人プレーをランキング形式で紹介する。【番組カット】韓国と北朝鮮が…超人プレーのVTRを見守る水谷隼最大の目玉は