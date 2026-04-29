「オリックス−ソフトバンク」（２９日、京セラドーム大阪）モデルで女優の青野楓がセレモニアルピッチに登場。異例のキャッチャーを務め、見事なキャッチングを披露し、球場を沸かせた。この日は「ＦＵＪＩＴＡＫＩＮＺＯＫＵＤＡＹ」として開催。球団ＯＢの能見篤史氏がピッチャー、青野が捕手を務め、能見氏の左打者の外角に外れたボールを見事にキャッチ。キャッチした際には後方のカメラにキュートなドヤ顔を浮かべ