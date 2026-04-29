全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で視聴できる「ディズニー・チャンネル」では、ゴールデンウィーク期間中、“音楽”をテーマにした特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」を放送することを発表した。歌とダンスに彩られた人気作品を集めたラインアップで、まるで“音楽フェス”のような4日間が楽しめる。【画像】この記事に関連するそのほかの写真青春と仲間の絆を描いた『ハイスクール・ミュージカル』