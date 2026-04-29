俳優の綾野剛（44）が29日、都内で行われたU-NEXTドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（毎週金曜配信）最終話プレミア上映イベントに登壇。鈴木伸之の芝居に感銘を受けたことを語った。【写真】シックなコーデを披露した山田裕貴、細田佳央太、綾野剛今作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を担当したコミックの実写化。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。綾野は、共に登壇していた土方歳三