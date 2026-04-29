子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴を確認する「日本版DBS」が12月に始まるのを前に、国が医療機関を対象に初めてアンケート調査を実施し、その結果を公表しました。【画像で見る】医療機関で性被害を受けた患者の年齢層19歳〜30代が半数以上を占める「過去に性的トラブルがあった」15.5％医療機関での性被害アンケート歯科医師の男が犯行に及んだのは、ほかのスタッフがいない休診日でした。「治療中に患者の目を隠すよう