ニック・ポープさん（英国のUFO研究家）米紙ニューヨーク・タイムズによると6日、食道がんのため、米西部アリゾナ州トゥーソンの自宅で死去、60歳。65年、ロンドン生まれ。英国防省でUFO調査を担当。当初はUFOの存在に懐疑的だったが、次第に信じるようになった。94年に退職後、執筆や講演活動に入り、スティーブン・スピルバーグ監督の米映画「宇宙戦争」（05年）のアドバイザーを務めた。米SFテレビドラマ「Xファイル」でUFO