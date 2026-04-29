女優の南野陽子（58）が29日、自身のインスタグラムを更新。「スケバン刑事?」の再放送が始まることを受け、セーラー服姿の当時の写真を公開し、注目を集めている。「『スケバン刑事?少女鉄仮面伝説』の何度目かの再放送もあちこちで始まるみたいですね。（TOKYOMX5／3〜、KAB熊本朝日放送5／6〜） 」と案内しつつ、「見てみようかなぁ」とつづった。「スケバン刑事」はフジテレビ系で85年4月にスタートした女子高生