俳優の上戸彩が２９日、都内で行われた目黒蓮主演の映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（同日公開）の初日舞台あいさつに出席した。上戸はこの日、足の一部が透けたパンツルック姿で登場。特徴的な衣装とともに圧倒的な透明感を放ち、会場を魅了した。公開初日を迎え、「本当にみなさんの笑顔が見れたことがもう満足。初日をメンバーとこうやって迎えられたことを本当にうれしく思います」とあいさつした。今作は、鈴木祐