4月29日、広島イーグレッツ（旧姫路イーグレッツ）は、志田萌と小坂理緒の2名と2026－27シーズンの新規選手契約に合意したと発表した。 北海道出身で25歳の志田は、165センチのポイントガード。北海道旭川南高校在学中にアメリカへ留学し、IMGアカデミー、サウスジョージア工科大学、ニューメキシコ州立大学へと進学した。2023－24シーズンにシャンソン化粧