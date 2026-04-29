4月29日（現地時間28日、日付は以下同）。オーランド・マジックは、フランツ・ワグナーがMRI検査を受けた結果、右ふくらはぎの肉離れを起こしていることが判明したと発表した。 そのため、ワグナーは敵地リトルシーザーズ・アリーナで30日に開催されるデトロイト・ピストンズとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第5戦の出場ステータスがクエスチョナブル