＜GWに行きたい！箱根日帰りHISバスツアー！＞広大なフルーツパークでイチゴ食べ放題＆芦ノ湖の最新クルージング！絶品ご当地グルメや豪華海鮮ディナーバイキングまで！１万６９００円から楽しめる箱根の日帰りバスツアー！【出演者】マヂカルラブリー南果歩高橋文哉戸塚純貴【今回体験したバスツアー】＜HIS日帰りバスツアー＞約１００種類の海鮮バイキング！国産生本マグロや本ズワイガニも食べ放題！いちご狩り食べ放題、芦ノ湖