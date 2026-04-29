福田雄一監督が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。同作の出演者の中に「ずっと養っている」俳優がいるとぶっちゃけた。【全身ショット】圧巻の美脚をみせた横田真悠その正体は、戸塚純貴。福田監督は自身のXで「神戸で撮影してたんですけどマネージャーから『福田組なんで、ひとりで行かせます！何か美味しいもの食べさせてあげてくださーい』ってLINEが来て、その後すぐに『福田さん！神