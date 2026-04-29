日本が招致に乗り出している2028年ロサンゼルス五輪に向けた都市型スポーツの国際大会「五輪予選シリーズ」の開催計画案が29日、判明した。東京・代々木公園一帯が主会場で、渋谷、原宿一円でもイベントを実施して盛り上げを図る。