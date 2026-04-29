東京都世田谷区の「ドナルド・マクドナルド・ハウス」＝2025年8月入院する子どもに付き添う家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の利用料が4月から無償化された。国内12の全ての施設が対象。長期の入院では、家族の肉体的、精神的負担だけでなく、自宅と病院との二拠点生活で経済面でも負荷が高くなる。これまで利用料は1人1日千円だった。家族の金銭面での負担をさらに軽減し、闘病を支援する。ハウスは公