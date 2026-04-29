お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、28日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。体調不良で休養中の「バナナマン」日村勇紀（53）に言及した。ライブの楽屋裏話を話す中で、「そういえば日村、どうしちゃったの？」と心配そうにコメント。相方・田中裕二も「心配だねえ」と応じた。「太りすぎて休んでるんだろ？あれ」と毒づく太田に、田中は「太りすぎでとは言ってない。体調不良