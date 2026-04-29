昭和の日の29日、天皇皇后両陛下は昭和100年の節目を記念して開かれた式典に出席されました。29日午後1時半すぎ、両陛下は式典会場の日本武道館に到着し関係者の出迎えを受けられました。この式典は、昭和元年から満100年となる節目を記念して政府が主催したもので、高市総理大臣をはじめ三権の長が挨拶しました。昭和天皇の孫にあたる陛下は皇后さまと共に壇上から式典の様子を見守られました。また、東京・八王子市にある武蔵陵