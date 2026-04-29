女優の上戸彩（40）が29日、都内で映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督）初日舞台あいさつに登壇し、上戸家の家訓を語った。同作は、伝説の殺し屋・坂本太郎（目黒）が家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦うアクションストーリー。坂本の妻役を上戸が演じた。物語にちなみ、それぞれの家訓について語った。上戸は「上戸家の教育なのかもしれないんですけど、良いところ探しゲームっていうのがいつも母親に言われ