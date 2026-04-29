巨人のリチャード内野手が２９日、ジャイアンツ球場で行われた３軍練習でライブＢＰで対戦した山崎伊織投手から左中間本塁打を放った。同じくリハビリ中の山崎との対戦に「エースから打てたことには変わりがないので、うれしいです」と笑顔を見せた。山崎とは１打席対戦。初球は空振りだったが、２球目の高め直球を捉えると、打球は大きな弧を描いて左中間スタンドに吸い込まれた。西舘との対戦では四球を選んだ。「打席に入る