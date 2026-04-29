明治安田J2・J3百年構想リーグサッカーJリーグ・特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の試合会場に登場した大物ゲストに反響が広がっている。華やかな衣装で現れたセレブタレントに、ネット上のファンからは驚きの声が続々と寄せられた。話題を呼んだのは25日にアシックス里山スタジアムで行われた、FC今治―カターレ富山の一戦。「ビューティーDay」のゲストに招かれたのは、セレブタレント「叶姉妹」の叶美香さんだった