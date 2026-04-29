◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日・朝７時５７分、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）＝追い切りＵＡＥダービーを制したワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が現地時間２８日に最終追い切りを行った。現地のダートコースで追われ、４ハロン５４秒６で駆け抜けた。見守った高柳大調教師は「先週しっかりやっているので、今日は調整程度で済ま