本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投するもチームは1-2で敗れ、大谷は今季1敗目を喫した。試合後、相手指揮官は「対戦するのは非常にタフだ」と称賛していた。大谷は初回に二塁打を許すも無失点。しかし、2回だった。先頭を死球でランナーを出すと、二盗を狙った走者に対し二塁への送球が逸れた。三塁まで進