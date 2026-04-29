本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投するもチームは1-2で敗れ、大谷は今季1敗目を喫した。登板中には相棒ウィル・スミス捕手に痛いアクシデントが発生。同僚の反応に、ドジャース地元局は思わず爆笑していた。0-2の6回先頭。カウント0-2から大谷が投じた変化球に打者が必死に食らいついた。ファウルチップが