巨人・西舘勇陽投手（２４）が２９日、ジャイアンツ球場でコンディション不良による離脱後初めてライブＢＰに登板し、３軍野手のべ１１人に１安打１四球で５奪三振。春季キャンプ以来の対打者への投球で最速は１５１キロを計測した。スライダー、カーブなども織り交ぜて計３５球を丁寧に投げ込んだ。大卒３年目の今季はキャンプを１軍で完走するも、キャンプ終了後の３月３日から故障班に合流。初めて座った捕手への投球を行っ