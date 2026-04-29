静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサー(23)が28日、自身のインスタグラムを更新。“夜桜"見物ならぬ“夜藤"見物に出かけたことを報告した。 【写真】横からのアングルも素敵です 「雨上がりの藤が、艶やかで美しかった日」と投稿。「夜桜といえど、『夜藤』は聞いた事がありませんが、静寂のなかに佇む夜の藤棚もまた幻想的ですね。」と記し、白のニットのトップスとピンクのスカートの姿にショルダーバ