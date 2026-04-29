韓国海軍・防衛事業庁が29日午後、慶尚南道固城（コソン）のSKオーシャンプラントで蔚山（ウルサン）級Batch−IIIの4番艦「済州（チェジュ）」（FFG−832）」の進水式を行う。「済州」は老朽護衛艦・哨戒艦に代わる3600トン級の4番目の次世代護衛艦。海軍は特別・広域市と道の名称を入れる基準に従って艦名を決めた。全長129メートル、全幅14．8メートルの「済州」は5インチ艦砲と韓国型垂直発射体系（KVLS）、対艦誘導弾防御、艦