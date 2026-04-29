シンガー・ソングライターの矢野顕子（71）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本を代表するギタリスト・Char（70）と再会したことを伝えた。矢野は「Charに久しぶりに会えて、うれしかった」と書き出し、2ショット写真をアップ。「お互い長生きしようねって語り合ったです」と明かした。この投稿にフォロワーからは「豪華なツーショット！！」「カッコイイお二人！」「わー！Charカッコいい」「Charさん渋くなったね