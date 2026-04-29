モデルで実業家のMALIA.（43）が29日、自身のインスタグラムを更新。入院中の長女の手術が成功したことを明かした。27日の投稿で「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と28日に長女が手術を受けることになったことを明かした。この日、「ギャル姉さん手術無事成功のご報告たくさんのコメントと数えきれない応援DMを本当にあり