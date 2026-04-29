泣き声を聞いてあやしに来たお兄ちゃんたちが、すでに誰もいないハイローチェアをあやし続ける動画がInstagramで話題になっている。投稿したのは4児の母Chisato Hiramatsuさん（@chii.hira）。726万回超の再生と19.8万いいねを集めた微笑ましい兄たちの姿について、Chisatoさんに聞いた。【写真】誰もいないのに…あやし続ける兄たちを見つめる赤ちゃん「お兄ちゃんたち何してるの…？」――お兄ちゃんたちが誰も乗っていない