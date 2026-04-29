◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年4月28日ZOZOマリン）楽天は11年ぶりのNPBでの白星を目指して前田健太が先発マウンドに上がった。右ふくらはぎの張りで途中降板した4月7日の日本ハム戦以来、中21日でのマウンド。初回は先頭・藤原を2球で追い込みながら、5球目のスプリットを逆方向に運ばれて左前打。さらに2番・西川の打席で二盗を決められ、西川の二ゴロで1死三塁。寺地の左邪犠飛で先制点を許した。前田健は大