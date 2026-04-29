Snow Manの目黒蓮が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。“マイルール”についてトークする中、福田監督が“役者・目黒蓮”の魅力を力説した。【全身ショット】圧巻の美脚をみせた横田真悠目黒は「自分が本気でそれを思ったんだったら、その瞬間に言葉にして伝えるようにしています。逆に言わない判断をしたんだったら、それをネチネチ考えない。それは自分の責任だと思うようにしています