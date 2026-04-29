◇ナ・リーグドジャース1―2マーリンズ（2026年4月28日ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に惜敗し、連勝は3でストップした。打者としては出場せず、投手専念で先発した大谷翔平投手（31）は6回5安打2失点と粘りの投球で試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。大谷は開幕から全5戦で投球回6回以上、自責3以内のクオリティースタートを達成し、防御率は0.60。投じた球数