俳優の高橋文哉が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。撮影現場での様子をトークしている中で、目黒蓮と上戸彩から心配の声を寄せられる一幕があった。【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子目黒が「ネットサーフィン、あれちょっと心配」と切り出すと、上戸も「文哉くんがけっこう…あれは本当に心配だよね。2個買ったら、3個ついてくるって