NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開かれているアメリカ・ニューヨークで28日、原爆投下直後の長崎を舞台にした映画の上映会が開かれました。この上映会は、国連本部で開かれているNPT再検討会議にあわせて実施されたもので、舞台となった長崎の市長や副知事、上映会を提案した国連の中満事務次長が会場に駆けつけました。映画「長崎―閃光の影で―」では、日本赤十字社の看護師たちがまとめた手記をもとに、原子爆弾で焼き尽くさ