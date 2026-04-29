窓はまさかの複数層！ 小さな穴はどこにある？飛行機の客室の窓は、一般的に外側・中央・内側と複数の層が重なった構造になっています。【全席禁煙じゃないの!?】灰皿付きの客席備える飛行機（写真を見る）その構造は、外側から「アウターペイン」「ミドルペイン」、そして乗客らが直接手で触れることができる「インナーペイン」という3層で構成された設計の機種が多く、いずれも素材は強固なアクリル樹脂などで作られています