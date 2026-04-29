翌日の予定を気にせず、心ゆくまでお酒を楽しむというのも大型連休の醍醐味ではないだろうか。ゴールデンウィーク真っ只、2026年5月3日（日）と4日（月・祝）の2日間、品川プリンスホテル宴会場では「品川SAKE街道〜諸国酒蔵めぐり〜」が開催される。全国から28の酒蔵と日本名門酒会が集まるというが、いったいどのようなイベントになるのか。全国各地28の酒蔵と日本名門酒会が集結！お気に入りの一杯を見つける旅「品川SAKE街道