お笑いタレントのだいたひかるが28日に自身のアメブロを更新。手作りしたおやつを相次いで公開した。この日、だいたは「強力粉が残っていたので、豆腐ドーナツを…」と切り出し、調理工程の写真とともに「混ぜて…揚げて…」と説明。完成したドーナツを公開し「出来上がり！！豆腐なので、罪悪感少なめで」と満足げにコメントした。その後「GWの準備」というタイトルでブログを更新し「明日から園がお休みなので、おやつ作り第2段