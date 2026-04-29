アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、去就に注目が集まっているアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスに言及した。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在26歳のアルバレスは母国のリーベル・プレートで頭角を表すと、2022年7月からマンチェスター・シティでプレーした後、2024年8月にアトレティコ・マドリードに加入。総額9500万ユーロ（約177億円）と見られる移籍金にも注目