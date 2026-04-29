奈良県は２８日、管理職６５人を含む職員３８４人が、公共交通機関を利用する際に支給される通勤手当について、事前申請とは異なる経路を通るなどして過大に受け取っていた、と発表した。不適正受給の総額は約１２３０万円にのぼり、県は全額を返納させる。県は昨夏、通勤で公共交通機関を利用する職員約２５００人の支払い状況を調査。この結果、３８４人が事前申請した通勤経路や交通手段の利用を証明する定期券の写しなどを