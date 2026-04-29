Snow Manの目黒蓮が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。“マイルール”を打ち明ける一幕があった。【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子目黒は「自分が本気でそれを思ったんだったら、その瞬間に言葉にして伝えるようにしています。逆に言わない判断をしたんだったら、それをネチネチ考えない。それは自分の責任だと思うようにしています。