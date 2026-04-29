アメリカのトランプ大統領がイランの港湾への船の出入りの封鎖措置について、長期的な封鎖に向けた準備を指示したと報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルは28日、アメリカ軍が実施しているイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、トランプ大統領が側近に対し、長期的な封鎖に向けて準備するよう指示したと報じました。アメリカ政府関係者の話として伝えたもので、トランプ大統領は最近の政権内での協議の中で