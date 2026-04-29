名古屋市の学校法人金城学院が、女子大の金城学院大の運営を2028年4月に同市の学校法人名古屋学院大へ移管した上で、29年度をめどに共学化を検討していることが分かった。両法人が29日発表した。少子化による学生数の減少を受け、運営を統合することで経営基盤強化や教育・研究の質向上を図る狙い。金城学院大の共学化の理由は「性別にかかわらず共に学び、多様性を尊重するため」としている。両法人が20日、統合に向けた協議